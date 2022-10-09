Мбаппе и Рамос – худшие игроки матча «Реймс» – «ПСЖ»

Звёзды «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе и Серхио Рамос получили самые низкие оценки в поединке чемпионата Франции против «Реймса».

Встреча завершилась безголевой ничьей, а испанский ветеран стал главным антигероем вечера, удалившись в конце первого тайма. Выступление 36-летнего центрбека по понятным причинам оценено статистическим порталом SofaScore всего в 6,1 балла – худший показатель в матче.

Килиан Мбаппе провёл полную игру, получил оценку 6,4 и не помог парижанам перевернуть ход тяжёлой битвы, упустив явный голевой момент и всего однажды пробив в створ. Также француз совершил всего одну успешную попытку дриблинга (при пяти неудачных) и проиграл семь из десяти дуэлей.