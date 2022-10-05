В «ПСЖ» определились с приоритетной трансферной целью на зиму

«Пари Сен-Жермен» рассчитывает усилить центр обороны после открытия январского трансферного окна.

Спортивный директор парижан Луиш Кампуш в первую очередь планирует оформить подписание статусного центрального защитника, докладывает журналист Фабрис Хокинс. Как уже сообщалось, «ПСЖ» по-прежнему надеется приобрести у «Интера» Милана Шкриньяра, до сих пор не продлившего истекающее летом 2023 года соглашение с «нерадзурри». Цена вопроса может составить порядка 20 млн евро.

Напомним, что летом французский гранд отчаянно пытался переманить в свои ряды Шкриньяра, предлагая за словака более 50 млн евро, но так и не сумел убедить «Интер» расстаться со своей звездой.