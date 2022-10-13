Неймар предстанет перед судом по делу о мошенничестве при трансфере в «Барселону»

Бывший нападающий «Барселоны» Неймар предстанет перед судом по делу о мошенничестве при трансфере в каталонский клуб в 2013 году.

По информации ESPN, бразильская инвестиционная компания DIS требует тюремного заключения на следующие пять лет. Также обвиняемыми являются родители бразильской звезды, «Барселона», «Сантос» и бывшие руководители экс-команд Неймара, а именно Хосеп Бартомеу, Сандро Росель и Одилио Родригес. Сообщается, что компании принадлежало 40% прав на футболиста во времена его выступлений на родине, а во время продажи игрока в «Барселону» была утеряна законная часть средств для инвестиционной фирмы.

Напомним, что Неймар переехал на «Камп Ноу» в 2013 году за 60 миллионов евро.

