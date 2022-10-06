Месси: «Хочу запомниться хорошим человеком»

Великий аргентинский нападающий Лионель Месси рассказал, что никогда не задумывался о своей роли в истории футбола.

«Я никогда не думаю о том, чего я достиг. Смотрю вперёд и думаю о будущем. Моя цель — чтобы меня запомнили хорошим человеком, когда я закончу карьеру, а не хорошим футболистом», — цитирует одного из лучших игроков в истории BarcaUniversal. Также Лео отметил, что на поле всего лишь пытается показать что-то большее, чтобы быть лучше, как игрок.

Ранее сегодня Месси заявил, что предстоящий чемпионат мира в Катаре точно станет последним в его профессиональной карьере.