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Чемпионат Франции. Лига 1

Серхио Рамос увеличил отрыв от преследователей по количеству красных карточек

08 Октября 2022 • 23:09 Комментировать
Реймс
0:0
ПСЖ
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Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» в очередной раз удалился с поля.

36-летний футболист заработал жёлтую карточку на 41-й минуте матча против «Реймса», сразу после чего, поспорив с арбитром, был удалён с поля. Данная красная карточка стала для испанца 21-й в рамках чемпионатов (Ла Лига и Лига 1) в карьере – на семь больше, чем у ближайшего преследователя по суммарным удалениям среди всех защитников пяти сильнейших европейских лиг с начала текущего века.

На момент изгнания Рамоса «Реймс» и «ПСЖ» не успели забить голов.

Экс-капитан «Реала» отыграл 14 матчей за парижан в нынешней кампании, забив один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос
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