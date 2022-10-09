Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье – об удалении Рамоса: «Уверен, он не оскорблял судью»

09 Октября 2022 • 01:31 Комментировать
Реймс
0:0
ПСЖ
окончен

Рулевой «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье поделился мыслями о матче Лиги 1 против «Реймса», который завершился нулевой ничьей.

36-летний испанец оставил свою команду в меньшинстве уже на 41-й минуте, заработав удаление за споры с арбитром.

«В этом матче все были очень нервными, агрессивными и конфликтными – я не знаю, как объяснить. Постоянные стычки и споры не помогли никому, и ни одна из команда не смогла показать качественную игру.

Я очень хорошо знаю Серхио Рамоса, и я убеждён, что его слова не были адресованы судье. Он не оскорблял его, это были лишь рядовые реплики, которые можно услышать в каждом матче», – заявил после игры Галтье.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос Реймс Кристоф Галтье
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Марсель Марсель
Аяччо Аяччо
1
2
1.55 3.95 6.90
Видео
Окончен
Реймс Реймс
ПСЖ ПСЖ
0
0
9.00 5.80 1.32
Видео
09.10.22 в 14:00
Монпелье Монпелье
Монако Монако
3.60 3.85 1.99
Видео
09.10.22 в 16:00
Клермон Клермон
Осер Осер
2.23 3.55 3.25
Видео
09.10.22 в 16:00
Ницца Ницца
Труа Труа
1.61 4.20 5.40
Видео
09.10.22 в 16:00
Брест Брест
Лорьян Лорьян
2.33 3.50 3.05
Видео
09.10.22 в 16:00
Анже Анже
Страсбург Страсбург
2.95 3.40 2.47
Видео
09.10.22 в 18:05
Ренн Ренн
Нант Нант
1.58 4.40 5.60
Видео
09.10.22 в 21:45
Лилль Лилль
Ланс Ланс
2.25 3.65 3.10
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Октября
01:31 · Франция. Лига 1
Галтье – об удалении Рамоса: «Уверен, он не оскорблял судью»
00:47 · Франция. Лига 1
«Лион» близок к назначению именитого наставника
00:14 · Франция. Лига 1
Верратти недоволен работой судьи в матче «Реймс» – «ПСЖ»
08 Октября
23:54 · Франция. Лига 1
Глупое удаление Рамоса помешало «ПСЖ» одолеть «Реймс» 1
23:46 · Франция. Лига 1
«Лион» может отправить в отставку тренера
23:09 · Франция. Лига 1
Серхио Рамос увеличил отрыв от преследователей по количеству красных карточек
21:30 · Франция. Лига 1
«Реймс» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:28 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» объявил состав на матч с «Реймсом», Месси не сыграет, Неймар - в запасе
20:04 · Франция. Лига 1
«Марсель» умудрился проиграть последней команде Лиги 1
15:40 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» не интересуется Обамеянгом
15:00 · Англия. Премьер-лига
Милито предпочитает Мбаппе, а не Холанна
12:37 · Франция. Лига 1
Солер впервые выйдет в основе «ПСЖ» в матче с «Реймсом»
11:40 · Испания. Ла Лига
Месси вернётся в «Барселону» следующим летом
10:51 · Франция. Лига 1
Неймар рассказал, что нужно «ПСЖ» для победы в Лиге чемпионов
10:14 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» общается с Обамеянгом по поводу трансфера следующим летом
Все новости
Рекомендуем