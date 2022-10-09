Галтье – об удалении Рамоса: «Уверен, он не оскорблял судью»

Рулевой «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье поделился мыслями о матче Лиги 1 против «Реймса», который завершился нулевой ничьей.

36-летний испанец оставил свою команду в меньшинстве уже на 41-й минуте, заработав удаление за споры с арбитром.

«В этом матче все были очень нервными, агрессивными и конфликтными – я не знаю, как объяснить. Постоянные стычки и споры не помогли никому, и ни одна из команда не смогла показать качественную игру.

Я очень хорошо знаю Серхио Рамоса, и я убеждён, что его слова не были адресованы судье. Он не оскорблял его, это были лишь рядовые реплики, которые можно услышать в каждом матче», – заявил после игры Галтье.