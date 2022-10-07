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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси получил небольшую травму колена

07 Октября 2022 • 11:02 Комментировать (2)
Реймс
...
ПСЖ
1 8.50 X 5.80 2 1.30
08.10 22:00

Полузащитник «ПСЖ» Лионель Месси получил травму в матче Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики», где отметился забитым голом. По информации от журналиста Адриена Гренье, аргентинец травмировал колено.

Тем не менее, если верить источнику, повреждение нельзя назвать серьёзным. В крайнем случае Лионелю придётся пропустить ближайший матч своей команды в чемпионате Франции на выезде против «Реймса».

Напомним, Месси был заменён в матче с «Бенфикой». По информации от Адриена Гренье, аргентинец лично попросил главного тренера Кристофа Галтье убрать его с поля, ведь почувствовал дискомфорт в области колена.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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РЕЙМС ПСЖ
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Комментарии (2)
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Alex1972
07 Октября 2022 в 11:22
Всё правильно сделал...
Gorchitsa 9
07 Октября 2022 в 11:16
Дайте ему зелёнки.
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