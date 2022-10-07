Месси получил небольшую травму колена

Полузащитник «ПСЖ» Лионель Месси получил травму в матче Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики», где отметился забитым голом. По информации от журналиста Адриена Гренье, аргентинец травмировал колено.

Тем не менее, если верить источнику, повреждение нельзя назвать серьёзным. В крайнем случае Лионелю придётся пропустить ближайший матч своей команды в чемпионате Франции на выезде против «Реймса».

Напомним, Месси был заменён в матче с «Бенфикой». По информации от Адриена Гренье, аргентинец лично попросил главного тренера Кристофа Галтье убрать его с поля, ведь почувствовал дискомфорт в области колена.