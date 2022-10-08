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Чемпионат Франции. Лига 1

Солер впервые выйдет в основе «ПСЖ» в матче с «Реймсом»

08 Октября 2022 • 12:37 Комментировать
Реймс
...
ПСЖ
1 7.30 X 5.30 2 1.40
Через 8 ч. 27 мин.

Полузащитник «ПСЖ» Карлос Солер впервые появится в основном составе своей новой команды в матче чемпионата Франции против «Реймса», который состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.

По информации от издания Le Parisien, главный тренер команды Кристоф Галтье принял решение выпустить испанца в основе сегодня вечером. До этого футболист провёл в чемпионате Франции всего 4 минуты.

Напомним, что Солер перебрался в «ПСЖ» этим летом из «Валенсии». Полузащитник был интересен многим клубам, но в итоге оказался именно в стане парижан, которые заплатили за трансфер 18 миллионов евро.

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ПСЖ Карлос Солер
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РЕЙМС ПСЖ
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