Солер впервые выйдет в основе «ПСЖ» в матче с «Реймсом»

Полузащитник «ПСЖ» Карлос Солер впервые появится в основном составе своей новой команды в матче чемпионата Франции против «Реймса», который состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.

По информации от издания Le Parisien, главный тренер команды Кристоф Галтье принял решение выпустить испанца в основе сегодня вечером. До этого футболист провёл в чемпионате Франции всего 4 минуты.

Напомним, что Солер перебрался в «ПСЖ» этим летом из «Валенсии». Полузащитник был интересен многим клубам, но в итоге оказался именно в стане парижан, которые заплатили за трансфер 18 миллионов евро.