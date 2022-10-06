Месси: «Скучаю по Агуэро, у нас замечательная дружба»

Форвард аргентинской сборной Лионель Месси высказался о дружбе со своим бывшим партнёром по национальной команде Серхио Агуэро.

«Конечно, я скучаю по Агуэро. У нас замечательная дружба. Он всегда говорит, что думает. И Кун всегда был таким, очень милый и искренний человек, в котором нет места злобе», – приводит слова легендарного аргентинского футболиста BarcaUniversal. Также нападающий «Пари Сен-Жермен» рассказал, что Агуэро вне футбольного поля наивный и невинный человек.

Напомним, что Лео ранее заявил об участии в последнем в своей карьере чемпионате мира.

