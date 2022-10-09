Верратти недоволен работой судьи в матче «Реймс» – «ПСЖ»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» высказался о судейских решениях в матче чемпионата Франции против «Реймса».

На 41-й минуте встречи защитник парижан Серхио Рамос на ровном месте схлопотал удаление за споры с арбитром. Верратти не оценил такое решение, также наговорив на жёлтую карточку.

«Просто безумие, если судья делает всё это намеренно. Мы тренируемся всю неделю, чтобы выйти на поле и победить, а не ради такого», – сказал затем разъярённый итальянец в подтрибунном помещении.

Оставшись в меньшинстве, «ПСЖ» так и не сумел огорчить соперников – матч завершился нулевой ничьей. Для столичного коллектива сегодняшняя осечка стала лишь второй в рамках чемпионата.