«ПСЖ» на страницах своего официального сайта опубликовал традиционную сводку новостей из лазарета. Звёздный нападающий команды Лионель Месси продолжает лечение после обнадёживающего обследования, говорится в сообщении. В следующий раз состояние Месси будет переоценено в воскресенье.

Таким образом, Лионель Месси пропустит ближайший матч «ПСЖ» - в субботу команда Кристофа Галтье сыграет против «Реймса».

Напомним, что Месси был заменён по ходу матча Лиги чемпионов против «Бенфики из-за дискомфорта.

«ПСЖ» на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции.