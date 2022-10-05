Месси определится с будущим только в 2023 году

Полузащитник «ПСЖ» Лионель Месси не определится с будущим ранее 2023 года, когда закончится чемпионат мира в Катаре. Об этом в социальных сетях утверждает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что в конце сезона у Месси заканчивается контракт с «ПСЖ». Футболиста связывают с возвращением в «Барселону» на правах свободного агента. Каталонский клуб хоть и изучает возможность приглашения аргентинца, на данный момент ещё ничего не решено.

Ранее отмечалось, что Месси очень нравится в «ПСЖ». Лионель адаптировался к условиям в Париже и одноклубникам, с которыми уже успел отыграть более одного сезона.