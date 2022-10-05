Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Месси пока не получал официальных предложений от других клубов

05 Октября 2022 • 11:53 Комментировать
Реймс
...
ПСЖ
1 8.50 X 5.80 2 1.30
08.10 22:00

Полузащитник «ПСЖ» Лионель Месси пока не получал официальных предложений от других клубов. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Напомним, что летом у Месси заканчивается контракт с «ПСЖ». Аргентинец не исключает, что подпишет с парижским клубом новое соглашение, но при этом футболист примет окончательное решение только по окончанию чемпионата мира в Катаре.

Месси прошлым летом перебрался в «ПСЖ» из каталонской «Барселоны» на правах свободного агента. «Сине-гранатовые» заинтересованы в возвращении аргентинца, но помешать может зарплата футболиста, которая вряд ли впишется в нынешнюю ведомость клуба.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕЙМС ПСЖ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Октября
11:53 · Франция. Лига 1
Месси пока не получал официальных предложений от других клубов
09:52 · Франция. Лига 1
Перейра: «Тренер доверяет мне в центре защиты»
09:40 · Франция. Лига 1
Месси определится с будущим только в 2023 году
02:14 · Франция. Лига 1
В «ПСЖ» определились с приоритетной трансферной целью на зиму 1
04 Октября
23:21 · Англия. Премьер-лига
Стоунс выделил Месси в сравнении с Роналду 2
21:38 · Италия. Серия А
Маротта – о возможном переходе Шкриньяра в «ПСЖ»: «Эти разговоры раздражают»
20:29 · Италия. Серия А
Топ-клубы из Италии и Испании связались с полузащитником «Лиона» Ауа
18:57 · Испания. Ла Лига
​У Месси отреагировали на информацию о возвращении игрока в «Барселону» слухи
18:36 · Франция. Лига 1
Отец Неймара заработал перелом, празднуя победу сына в товарищеском матче
11:21 · Англия. Премьер-лига
Мичу высказался о будущем Холанна и Мбаппе
11:04 · Италия. Серия А
«ПСЖ» рассчитывает заполучить Шкриньяра за 20 миллионов евро 1
08:29 · Англия. Премьер-лига
Каррагер назвал преемников Месси и Роналду
07:50 · Англия. Премьер-лига
Дель Пьеро не включил Роналду в число лучших форвардов мира
03 Октября
20:33 · Испания. Ла Лига
​Хави задали вопрос о возможном возвращении Месси в «Барселону»
19:18 · Франция. Лига 1
​Авторитетный инсайдер высказался о ситуации Месси
Все новости
Рекомендуем