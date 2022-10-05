Полузащитник «ПСЖ» Лионель Месси пока не получал официальных предложений от других клубов. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Напомним, что летом у Месси заканчивается контракт с «ПСЖ». Аргентинец не исключает, что подпишет с парижским клубом новое соглашение, но при этом футболист примет окончательное решение только по окончанию чемпионата мира в Катаре.

Месси прошлым летом перебрался в «ПСЖ» из каталонской «Барселоны» на правах свободного агента. «Сине-гранатовые» заинтересованы в возвращении аргентинца, но помешать может зарплата футболиста, которая вряд ли впишется в нынешнюю ведомость клуба.