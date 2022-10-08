«ПСЖ» объявил состав на матч с «Реймсом», Месси не сыграет, Неймар - в запасе

В матче десятого тура французского чемпионата Лиги 1 чемпиону, парижскому «ПСЖ», предстоит доказывать свой класс в матче с «Реймсом». Накануне игры главный тренер французского гегемона, Кристоф Галтье, объявил стартовый состав своего клуба на предстоящий матч.

«ПСЖ»: Доннарумма, Мукиеле, Маркиньос, Рамос, Бернат, Данило, Фабиан, Верратти, Солер, Сарабия, Мбаппе.

Встреча между «Реймсом» и парижским «ПСЖ» в рамках Лиги 1 начнется в 22 часа по московскому времени. Следить за событиями матча можно будет в режиме нашей прямой онлайн-трансляции, ссылка которой доступна на нашем сайте.