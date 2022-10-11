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Чемпионат Франции. Лига 1

Названы кандидаты на звание игрока месяца в Лиге 1

11 Октября 2022 • 20:10 Комментировать
Реймс
0:0
ПСЖ
окончен

Союз профессиональных футболистов Франции назвал кандидатов на звание лучшего футболиста Лиги 1 по итогам сентября.

В список номинантов попали форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси, нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид, а также игрок ярко стартовавшего «Лорьяна» Дангу Уттара. В первом осеннем месяце легендарный аргентинец забил два мяча, канадская звезда «догов» отличилась пять раз, а форвард из Буркина-Фасо стал автором четырёх голов.

Напомним, что «ПСЖ» и «Лорьян» лидируют в таблице французского первенства. Отрыв парижан составляет один балл. «Лилль» занимает седьмую строчку.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Джонатан Дэвид Дангу Уттара
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