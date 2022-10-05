Перейра: «Тренер доверяет мне в центре защиты»

Полузащитник «ПСЖ» Данилу Перейра рассказал о том, как ему пришлось адаптироваться к позиции центрального защитника, куда его ставит главный тренер Кристоф Галтье.

«Тренер доверяет мне в центре защиты, но при этом я могу сыграть и в полузащите. У нас много игроков хорошего уровня, поэтому конкуренция очень высокая. Я чувствую себя хорошо. Мне нравится играть, это главное», – сказал Перейра на пресс-конференции.

Напомним, Данилу Перейру связывали с возможным уходом из «ПСЖ» этим летом, но португальский полузащитник всё же остался, так как завоевал доверие главного тренера Кристофа Галтье.