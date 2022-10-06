Галтье: «Нуну Мендеш пропустит несколько матчей из-за мышечной травмы»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье подтвердил, что защитник команды Нуну Мендеш получил травму в матче группового этапа Лиги чемпионов против лиссабонской «Бенфики». Напомним, игра на «Эштадиу да Луж» закончилась вничью 1:1, а Мендеш был заменён на 64-й минуте.

«Мендеш получил серьёзную мышечную травму. Скорее всего, Нуну пропустит несколько матчей», – сказал Галтье на пресс-конференции после матча.

Напомним, что Мендеш летом оформил переход в «ПСЖ» на постоянной основе из лиссабонского «Спортинга». В прошлом сезоне левый защитник выступал за парижан на правах годичной аренды.