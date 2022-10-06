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Чемпионат Франции. Лига 1

Витинья: «Нет смысла в хорошей игре, если ты не выигрываешь»

06 Октября 2022 • 12:12 Комментировать
Реймс
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ПСЖ
1 9.00 X 5.90 2 1.30
08.10 22:00

Полузащитник «ПСЖ» Витинья прокомментировал результат матча с «Бенфикой». Напомним, парижане сыграли вничью с лиссабонским клубом в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Нет смысла в хорошей игре, если ты не выигрываешь. Мы хотели победить. На следующей неделе у нас будет матч в Париже. Мы сделаем всё возможное для того, чтобы доказать, что мы достойны быть на первом месте», – сказал Витинья в интервью после матча.

Напомним, Витинья ранее несколько лет выступал в Португалии за «Порту», который является принципиальным соперником «Бенфики». То же самое касается Данилу Перейры, который отметился автоголом в матче.

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ПСЖ Витинья
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РЕЙМС ПСЖ
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