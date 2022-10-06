Витинья: «Нет смысла в хорошей игре, если ты не выигрываешь»

Полузащитник «ПСЖ» Витинья прокомментировал результат матча с «Бенфикой». Напомним, парижане сыграли вничью с лиссабонским клубом в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Нет смысла в хорошей игре, если ты не выигрываешь. Мы хотели победить. На следующей неделе у нас будет матч в Париже. Мы сделаем всё возможное для того, чтобы доказать, что мы достойны быть на первом месте», – сказал Витинья в интервью после матча.

Напомним, Витинья ранее несколько лет выступал в Португалии за «Порту», который является принципиальным соперником «Бенфики». То же самое касается Данилу Перейры, который отметился автоголом в матче.