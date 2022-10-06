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Месси не планирует становиться тренером после завершения карьеры

06 Октября 2022 • 23:28 Комментировать
Реймс
...
ПСЖ
1 8.50 X 5.80 2 1.30
08.10 22:00

Лионель Месси рассказал, какую роль в футбольном мире он хотел бы занять после завершения карьеры профессионального спортсмена.

«Я не планирую становиться тренером. Однако Зидан говорил то же самое, а затем выиграл три Лиги чемпионов подряд. Я хотел бы стать спортивным директором клуба, чтобы я мог собрать коллектив и работать вместе с тренерами. Однако пока я сам не знаю, чего хочу», — цитирует великого футболиста BarcaJuniverse.

Отметим, что закат карьеры Лео как никогда близок. Ранее сегодня Месси заявил, что предстоящий мундиаль в Катаре станет последним для легендарного футболиста.
 

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Лионель Месси
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