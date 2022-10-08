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Милито предпочитает Мбаппе, а не Холанна

08 Октября 2022 • 15:00 Комментировать
Реймс
...
ПСЖ
1 7.30 X 5.30 2 1.40
Через 6 ч. 21 мин.

Победитель Лиги чемпионов – 2010 Диего Милито заявил, что больше предпочитает игру Килиана Мбаппе нежели Эрлинга Холанна.

«Мне всегда больше нравились игроки, которые могут создать моменты самостоятельно. Холанн феноменален, но ему всегда нужна помощь от партнёров по команде. Мбаппе умеет создавать голы сам из ничего, однако он знает, как отдавать результативные передачи и находить моменты», – заявил бывший форвард аргентинской сборной в интервью Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Милито выиграл три трофея за один сезон в составе «Интера» в 2010 году, сделав дубль в финале Лиги чемпионов против «Баварии».
 

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Милито Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн
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