Галтье задумывается над тем, чтобы перейти на схему в 4 защитника

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье задумывается над сменой игровой расстановки. Напомним, что в начале сезона парижане играли в 3 защитника, но теперь французский специалист может вернуть старую схему с 4 футболистами в обороне. Об этом сообщает издание L’Equipe.

Со схемой в 3 центральных защитника «ПСЖ» в новом сезоне не смог выиграть лишь два матча во всех турнирах. «Парижане» лидируют в чемпионате Франции, а также в своей группе в Лиге чемпионов, даже несмотря на ничью с «Бенфикой» в последнем туре.

Галтье возглавил «ПСЖ» этим летом, сменив на посту главного тренера Маурисио Почеттино, который был уволен.