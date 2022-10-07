Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье задумывается над тем, чтобы перейти на схему в 4 защитника

07 Октября 2022 • 10:18 Комментировать
Реймс
...
ПСЖ
1 8.50 X 5.80 2 1.30
08.10 22:00

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье задумывается над сменой игровой расстановки. Напомним, что в начале сезона парижане играли в 3 защитника, но теперь французский специалист может вернуть старую схему с 4 футболистами в обороне. Об этом сообщает издание L’Equipe.

Со схемой в 3 центральных защитника «ПСЖ» в новом сезоне не смог выиграть лишь два матча во всех турнирах. «Парижане» лидируют в чемпионате Франции, а также в своей группе в Лиге чемпионов, даже несмотря на ничью с «Бенфикой» в последнем туре.

Галтье возглавил «ПСЖ» этим летом, сменив на посту главного тренера Маурисио Почеттино, который был уволен.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕЙМС ПСЖ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
07.10.22 в 22:00
Лион Лион
Тулуза Тулуза
1.48 5.00 6.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 07 Октября
11:02 · Франция. Лига 1
Месси получил небольшую травму колена
10:18 · Франция. Лига 1
Галтье задумывается над тем, чтобы перейти на схему в 4 защитника
10:13 · Франция. Лига 1
Агент Лахтер считает, что Головин в Европе никому не нужен 1
09:45 · Испания. Ла Лига
«Барселона» - о возвращении Месси: «Мы умеем творить чудеса» 5
09:25 · Англия. Премьер-лига
Каррагер объяснил, почему Месси круче Роналду
08:37 · Франция. Лига 1
Неймар озвучил свои цели на сезон
06:45 · Франция. Лига 1
Неймар: «Я стал более совершенным футболистом»
06 Октября
23:07 · Франция. Лига 1
Месси: «Скучаю по Агуэро, у нас замечательная дружба»
21:25 · Франция. Лига 1
Месси: «Хочу запомниться хорошим человеком» 1
21:09 · Англия. Премьер-лига
Кипяткова сравнила Месси и Роналду и оценила Холанна 1
15:30 · Испания. Ла Лига
Вице-президент «Барселоны» не исключил возвращение Месси 1
12:38 · Франция. Лига 1
Кейлор Навас решил, где хочет продолжить карьеру
12:24 · Испания. Ла Лига
«Севилья» хочет купить одноклубника Головина
12:12 · Франция. Лига 1
Витинья: «Нет смысла в хорошей игре, если ты не выигрываешь»
11:50 · Франция. Лига 1
Галтье: «Нуну Мендеш пропустит несколько матчей из-за мышечной травмы»
Все новости
Рекомендуем