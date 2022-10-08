Глупое удаление Рамоса помешало «ПСЖ» одолеть «Реймс»

В заключительном субботнем матче в Лиге 1 «ПСЖ» гостил у «Реймса» и прервал свою затяжную победную серию на внутренней арене. Ключевым событием стало удаление Серхио Рамоса на ровном месте за разговоры, и чемпионы отыграли чуть больше тайма вдесятером.

Лучшие моменты для взятия ворот были у Килиана Мбаппе, Норди Мукиэле и Неймара, но все же они не смогли пробить голкипера. Также несколько раз отлично в игру вступал Джанлуиджи Доннарумма.

0:0, «ПСЖ» до трех баллов увеличил отрыв от второго места. «Реймс» в очке над зоной вылета.