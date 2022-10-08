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Чемпионат Франции. Лига 1

Глупое удаление Рамоса помешало «ПСЖ» одолеть «Реймс»

08 Октября 2022 • 23:54 Комментировать (1)
Реймс
0:0
ПСЖ
окончен

В заключительном субботнем матче в Лиге 1 «ПСЖ» гостил у «Реймса» и прервал свою затяжную победную серию на внутренней арене. Ключевым событием стало удаление Серхио Рамоса на ровном месте за разговоры, и чемпионы отыграли чуть больше тайма вдесятером.

Лучшие моменты для взятия ворот были у Килиана Мбаппе, Норди Мукиэле и Неймара, но все же они не смогли пробить голкипера. Также несколько раз отлично в игру вступал Джанлуиджи Доннарумма.

0:0, «ПСЖ» до трех баллов увеличил отрыв от второго места. «Реймс» в очке над зоной вылета.

Протокол игры  
Реймс0:0ПСЖ
Диуф ЙеваннГравильон ЭндрюАгбаду ЭммануэльАбдельамид ЮнисФлипс Алексис 76' (Ван Берген Митчелл ( 76') Локо БанзузиМанетси Маршал  39'Лопи Дион 84' (Мбюкю Натанаэль ( 84') Матусива АзорБалогун ФоларинЗенели Арбер 79' (Думбия Камори ( 79')
Запасные: Адлен МартинДиаките ИбрахимПенц ПатрикДе Смет ТибоКёберле СамюэльГарсия ОскарХольм Ноа
Доннарумма ДжанлуиджиРамос Серхио  41'  41'Маркиньос МаркосДанилу ПерейраМукиэле НордиБернат ХуанФабиан РуисВерратти Марко  42' 46' (Витинью II ( 46') Сарабия ПаблоСолер Карлос 57' (Неймар ( 57') Мбаппе Килиан
Запасные: Рико СерхиоХакими АшрафЭкитик ЮгоБитшиабу Эль-ШадайГарби ИсмаэльЗаир-Эмери УорренНавас Кейлор
08 октября. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).

 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос Реймс
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Комментарии (1)
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pol-black
08 Октября 2022 в 23:58
срамос стал очень неудачным приобретением для шейхов. брали за талант и титулы, а получили возрастного раздолбая.
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