Глупое удаление Рамоса помешало «ПСЖ» одолеть «Реймс»

В заключительном субботнем матче в Лиге 1 «ПСЖ» гостил у «Реймса» и прервал свою затяжную победную серию на внутренней арене. Ключевым событием стало удаление Серхио Рамоса на ровном месте за разговоры, и чемпионы отыграли чуть больше тайма вдесятером.
Лучшие моменты для взятия ворот были у Килиана Мбаппе, Норди Мукиэле и Неймара, но все же они не смогли пробить голкипера. Также несколько раз отлично в игру вступал Джанлуиджи Доннарумма.
0:0, «ПСЖ» до трех баллов увеличил отрыв от второго места. «Реймс» в очке над зоной вылета.
Протокол игры
Диуф Йеванн•Гравильон Эндрю•Агбаду Эммануэль•Абдельамид Юнис•Флипс Алексис76' (Ван Берген Митчелл (76') •Локо Банзузи•Манетси Маршал• 39'Лопи Дион84' (Мбюкю Натанаэль (84') •Матусива Азор•Балогун Фоларин•Зенели Арбер79' (Думбия Камори (79')
Доннарумма Джанлуиджи•Рамос Серхио 41'• 41'Маркиньос Маркос•Данилу Перейра•Мукиэле Норди•Бернат Хуан•Фабиан Руис•Верратти Марко 42'46' (Витинью II (46') •Сарабия Пабло•Солер Карлос57' (Неймар (57') •Мбаппе Килиан
08 октября. Стадион "Стад Огюст Делон" (Реймс).
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