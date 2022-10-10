Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье высказался о беспокойствах Мбаппе о своей роли в «ПСЖ»

10 Октября 2022 • 21:56 Комментировать
Реймс
0:0
ПСЖ
окончен

Наставник «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье высказался о беспокойстве Килиана Мбаппе относительно своей роли во французском гранде.

«Я знаю, что ему лучше играть в той манере, как он действует во французской сборной. Мы хотели подписать ещё одного нападающего этим летом, чтобы задействовать Килиана на его любимой позиции», – заявил главный тренер «ПСЖ», чьи слова приводит L’Equipe. Напомним, что после нулевой ничьи с «Реймсом» Мбаппе выразил недовольство своей ролью в построениях Галтье.

В нынешнем сезоне на счету Килиана 11 голов в 12 матчах в рамках всех состязаний. Что интересно, после 22 ассистов в прошлой кампании форвард до сих пор ни разу не отдал результативный пас на партнёров в текущем сезоне.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Пари Сен-Жермен Кристоф Галтье Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Октября
21:56 · Франция. Лига 1
Галтье высказался о беспокойствах Мбаппе о своей роли в «ПСЖ»
18:44 · Франция. Лига 1
Галтье рассказал, когда Месси вернётся в строй
16:42 · Франция. Лига 1
Блан: Я очень счастлив назначению в «Лион»
16:42 · Франция. Лига 1
​Фанат «ПСЖ» «украл» перчатку Доннаруммы
16:24 · Англия. Премьер-лига
Дудек: «Месси любил провоцировать, Рауль — высокомерный, а Роналду — эгоцентрист»
13:54 · Голландия. Эредивизие
Хави Симонс может вернуться в «ПСЖ»
12:32 · Франция. Лига 1
Головин: «Интересно играть против хороших команд, игроков»
12:21 · Франция. Лига 1
Владельцы «ПСЖ» приобрели долю в португальском клубе
12:21 · Франция. Лига 1
Ван Бастен: «Неймар - неприятный футболист и плакса»
11:36 · Россия. Премьер-лига
Головин — о Чалове: «Время, проведенное в Швейцарии, пошло ему на пользу»
11:16 · Россия. Премьер-лига
Головин оценил перспективы переезда россиян в европейские клубы
10:40 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нацелился на бельгийского нападающего
10:32 · Италия. Серия А
«ПСЖ» предпримет новую попытку купить Шкриньяра
09:57 · Франция. Лига 1
Головин рассказал о своей задаче на сезон
05:34 · Франция. Лига 1
Пайе забил свой 100-й гол в Лиге 1
Все новости
Рекомендуем