Галтье высказался о беспокойствах Мбаппе о своей роли в «ПСЖ»

Наставник «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье высказался о беспокойстве Килиана Мбаппе относительно своей роли во французском гранде.

«Я знаю, что ему лучше играть в той манере, как он действует во французской сборной. Мы хотели подписать ещё одного нападающего этим летом, чтобы задействовать Килиана на его любимой позиции», – заявил главный тренер «ПСЖ», чьи слова приводит L’Equipe. Напомним, что после нулевой ничьи с «Реймсом» Мбаппе выразил недовольство своей ролью в построениях Галтье.

В нынешнем сезоне на счету Килиана 11 голов в 12 матчах в рамках всех состязаний. Что интересно, после 22 ассистов в прошлой кампании форвард до сих пор ни разу не отдал результативный пас на партнёров в текущем сезоне.