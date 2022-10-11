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Чемпионат Франции. Лига 1

Кампуш: «Мбаппе не говорил со мной об уходе»

11 Октября 2022 • 21:28 Комментировать
Реймс
0:0
ПСЖ
окончен

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Луиш Кампуш поделился информацией относительно сегодняшних слухов о возможном уходе Килиана Мбаппе из клуба.

«Килиан Мбаппе никогда не говорил со мной об этом. Я могу только опровергнуть подобную информацию», – заявил португальский функционер, чьи слова приводит издание Canal+.

Напомним, что звёздный форвард парижского гранда, по слухам, планирует покинуть «Парк де Пренс» уже этой зимой из-за большого комплекса причин. Сам игрок хочет всё-таки оказаться в мадридском «Реале», в то время как руководство «Пари Сен-Жермен» настаивает на переходе в «Ливерпуль».
 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе Луиш Кампуш
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