Кампуш: «Мбаппе не говорил со мной об уходе»

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Луиш Кампуш поделился информацией относительно сегодняшних слухов о возможном уходе Килиана Мбаппе из клуба.

«Килиан Мбаппе никогда не говорил со мной об этом. Я могу только опровергнуть подобную информацию», – заявил португальский функционер, чьи слова приводит издание Canal+.

Напомним, что звёздный форвард парижского гранда, по слухам, планирует покинуть «Парк де Пренс» уже этой зимой из-за большого комплекса причин. Сам игрок хочет всё-таки оказаться в мадридском «Реале», в то время как руководство «Пари Сен-Жермен» настаивает на переходе в «Ливерпуль».

