Футре: «Просил автографы только у Марадоны и Месси»

Бывший нападающий сборной Португалии Паулу Футре признался, что просил автографы только у двух аргентинских футболистов.

По мнению Футре, среди всех левоногих игроков в исполнительском мастерстве его превосходили лишь Диего Марадона и Лионель Месси.

«Диего Марадона — единственный игрок, у которого я попросил автограф, когда мы играли вместе за сборную мира в 1987 году. Перед матчем с «Бенфикой» я попросил Лионеля Мессии о втором», — написал Футре в своих социальных сетях.

В период своей футбольной карьеры Футре выступал за такие команды, как «Спортинг», «Порту», «Бенфика» и мадридский «Атлетико». Отметим, что он дважды удостаивался звания футболиста года в Португалии, а также стал обладателем серебряного мяча в 1987 году. Нападающий завершил профессиональную карьеру в начале 1999 года.