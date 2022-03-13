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Чемпионат Франции. 1 лига

Месси и Неймар получили поддержку от бывших одноклубников

13 Марта 2022 • 19:13 Комментировать (1)
ПСЖ
3:0
Бордо
окончен

Футболисты «ПСЖ» Лионель Месси и Неймар были освистаны фанатами «ПСЖ» во время очередного матча чемпионата Франции против «Бордо», который парижане выиграли со счетом 3:0. Фанаты начинали свистеть каждый раз, как только эти двое футболистов касались мяча. Так агрессивно настроенный болельщики выражали свое негодование от проигрыша «Реалу» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Месси и Неймар были поддержаны бывшими одноклубниками по «Барселоне». Так, Луис Суарес выставил фото в свой Инстаграм и подписал его:

«Как всегда. У футбола нет воспоминаний».

Почти такой же пост выставил и Сеск Фабрегас:

«У футбола памяти не вообще… Это позор. Всегда с вами, братья».

Ранее сообщалось, что парижские футбольные «ультрас» обратились к президенту клуба с требованием о его отставке.

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Евро-Футбол.Ру,
Бордо Барселона Лионель Месси Сеск Фабрегас ПСЖ Луис Суарес Неймар
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окончен ПСЖ 3:0 Бордо 1.13 9.00 21.00
окончен Клермон 0:2 Лорьян
окончен Метц 0:0 Ланс
окончен Страсбург 1:0 Монако 2.55 3.15 2.95
окончен Анже 0:1 Реймс 2.35 2.90 3.65
Идет 92 минута Лион 2:4 Ренн 2.07 3.55 3.55
13.03  22:45 Брест ... Марсель 3.60 3.15 2.25
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