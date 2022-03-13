Месси и Неймар получили поддержку от бывших одноклубников

Футболисты «ПСЖ» Лионель Месси и Неймар были освистаны фанатами «ПСЖ» во время очередного матча чемпионата Франции против «Бордо», который парижане выиграли со счетом 3:0. Фанаты начинали свистеть каждый раз, как только эти двое футболистов касались мяча. Так агрессивно настроенный болельщики выражали свое негодование от проигрыша «Реалу» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Месси и Неймар были поддержаны бывшими одноклубниками по «Барселоне». Так, Луис Суарес выставил фото в свой Инстаграм и подписал его:

«Как всегда. У футбола нет воспоминаний».

Почти такой же пост выставил и Сеск Фабрегас:

«У футбола памяти не вообще… Это позор. Всегда с вами, братья».

Ранее сообщалось, что парижские футбольные «ультрас» обратились к президенту клуба с требованием о его отставке.