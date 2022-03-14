Неймар расстроился из-за того, что фанаты «ПСЖ» освистывали его на матче с «Бордо»

Звёздный бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар очень сильно расстроился из-за того, что болельщики парижской команды освистывали его в матче с «Бордо».

По информации L'Equipe, 30-летний бразильский футболист очень близко к сердцу принял свист и оскорбления в свой адрес от болельщиков парижского клуба, которые устроили форварду «горячий приём» во время матча с «Бордо». Если верить источнику, то Неймар после встречи с «Бордо» отправился в Барселону, чтобы побыть вместе со своей семьёй.

Напомним, что в этом сезоне Неймар провёл во французской лиге 14 встреч, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя ассистами.