Почеттино о реакции болельщиков: «Мы понимаем разочарование и досаду»

Почеттино прокомментировал свист болельщиков в адрес Месси и Неймара.

Главный тренер «ПСЖ» Мауирисио Почеттино прокомментировал свист и крики болельщиков в адрес звёзд команды Лионеля Месси и Неймара во время матча 28-го тура Лиги 1 против «Бордо» (3:0).

«Все, кто любит ПСЖ, расстроены после неудачи в Мадриде. Мне грустно от того, что я пережил сегодня.

Мы все пострадали. Мы понимаем разочарование и досаду.

Мы всё переживаем вместе, как одна команда. Мы обязаны взять на себя ответственность за случившееся. Мы разделяем это разочарование с болельщиками», — передаёт слова Почеттино Daily Mail.

Напомним, что «ПСЖ» уступил «Реалу» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счётом 3:1, тем самым упустив возможность пройти в следующий этап турнира.

В домашнем матче с «Бордо» болельщики парижан освистывали Неймара и Месси при любом касании мяча. Даже после забитого мяча Неймара наградили лишь свистом и оскорбительными криками, призывающими бразильца покинуть Париж.