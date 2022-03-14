Ди Мария готов уйти из «ПСЖ» свободным агентом

Нападающий «ПСЖ» Анхель Ди Мария принял решение покинуть команду по окончании текущего сезона, сообщил инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, футболист не будет пользоваться правом продления контракта и уйдет из «ПСЖ» летом свободным агентом.

Ранее испанские СМИ писали о том, что 34-летним аргентинцем интересуется «Барселона».

Ди Мария выступает в «ПСЖ» с сезона 15/16. В текущем сезоне французской Лиги 1 на счету футболиста 3 гола и 3 результативные передачи в 20 матчах. Контракт 34-летнего вингера истекает летом нынешнего года.

Полузащитник имеет опыт выступления за «Бенфику», «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал», в составе которого стал победителем Лиги чемпионов в 2014 году.

Портал Transfermarkt оценивает Ди Марию в 15 миллионов евро.