Неймар может покинуть «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар склоняется к уходу из команды, об этом сообщило испанское издание AS.

По информации источника, к такому решению футболист пришел после матча против «Бордо» (3:0) во время которого болельщики освистывали его и выкрикивали ругательства.

Помимо всего прочего, «ПСЖ» не станет удерживать игрока, если получит интересное предложение. Однако, зарплата 30-летнего бразильца отпугивает потенциальных покупателей.

Окружение футболиста уверяет, что покидать Париж футболист не намерен. Пока подобных сигналов от игрока не поступало.