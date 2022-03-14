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Чемпионат Франции. 1 лига

Неймар может покинуть «ПСЖ»

14 Марта 2022 • 21:43 Комментировать
ПСЖ
3:0
Бордо
окончен

Нападающий «ПСЖ» Неймар склоняется к уходу из команды, об этом сообщило испанское издание AS.

По информации источника, к такому решению футболист пришел после матча против «Бордо» (3:0) во время которого болельщики освистывали его и выкрикивали ругательства.

Помимо всего прочего, «ПСЖ» не станет удерживать игрока, если получит интересное предложение. Однако, зарплата 30-летнего бразильца отпугивает потенциальных покупателей.

Окружение футболиста уверяет, что покидать Париж футболист не намерен. Пока подобных сигналов от игрока не поступало.


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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Лига 1
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