Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

Мбаппе разочарован неуважением болельщиков «ПСЖ» к Месси и Неймару

15 Марта 2022 • 21:17 Комментировать
ПСЖ
3:0
Бордо
окончен

Лидер «ПСЖ» Килиан Мбаппе разочаровался в болельщиках своего клуба.

Напомним, что Лионель Месси и Неймар были освистаны болельщиками парижан в недавнем матче чемпионата Франции против «Бордо» (3:0). По информации издания L'Èquipe, Мбаппе крайне негативно отреагировал на такой жест, несмотря на аплодисменты в свой адрес.

Источник также утверждает, что открытое неуважение фанатов «Пари Сен-Жермен» к товарищам Мбаппе по команде лишь приблизило французского нападающего к переходу в мадридский «Реал».

Килиан Мбаппе – лучший бомбардир «ПСЖ» в текущем сезоне с 26 забитыми мячами, Лионель Месси отличился 7 раз, а на счету Неймара 5 голов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Неймар Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Марта
21:17 · Франция. Лига 1
Мбаппе разочарован неуважением болельщиков «ПСЖ» к Месси и Неймару
18:40 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» предложил «Барселоне» подписать Неймара 2
16:53 · Франция. Лига 1
Неймар не уйдет из «ПСЖ», а клуб не планирует продавать бразильца
12:55 · Испания. Ла Лига
Мбаппе договорился с «Реалом», но всё ещё сомневается 1
12:23 · Италия. Серия А
«ПСЖ» готовит предложения по Леао
10:08 · Франция. Лига 1
Аллегри не думает о смене клуба
10:06 · Франция. Лига 1
Неймар и Рамос могут покинуть «ПСЖ» 1
09:22 · Италия. Серия А
Милинкович-Савич попал в сферу интересов «Ювентуса», но собирается в «ПСЖ»
08:51 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» отдаст Савиньо в аренду в «Труа»
08:50 · Франция. Лига 1
Месси опустился на 20-е место в рейтинге претендентов на «Золотой мяч»
08:28 · Франция. Лига 1
Свист болельщиков «ПСЖ» мотивирует Месси
08:06 · Франция. Лига 1
Полузащитник «Ювентуса» сравнил Месси с божьим избранником
14 Марта
23:57 · Франция. Лига 1
Жена Месси сдерживала слезы на матче «ПСЖ» с «Бордо» 3
23:24 · Франция. Лига 1
Неймар не делал запрос с просьбой об уходе из «ПСЖ»
23:08 · Франция. Лига 1
Артета и Конте попали в шорт-лист «ПСЖ» на должность главного тренера
Все новости
Рекомендуем