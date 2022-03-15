Мбаппе разочарован неуважением болельщиков «ПСЖ» к Месси и Неймару

Лидер «ПСЖ» Килиан Мбаппе разочаровался в болельщиках своего клуба.

Напомним, что Лионель Месси и Неймар были освистаны болельщиками парижан в недавнем матче чемпионата Франции против «Бордо» (3:0). По информации издания L'Èquipe, Мбаппе крайне негативно отреагировал на такой жест, несмотря на аплодисменты в свой адрес.

Источник также утверждает, что открытое неуважение фанатов «Пари Сен-Жермен» к товарищам Мбаппе по команде лишь приблизило французского нападающего к переходу в мадридский «Реал».

Килиан Мбаппе – лучший бомбардир «ПСЖ» в текущем сезоне с 26 забитыми мячами, Лионель Месси отличился 7 раз, а на счету Неймара 5 голов.