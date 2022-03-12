Почеттино признался, что ему трудно спать после игры с «Реалом»

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал перед матчем чемпионата Франции с «Бордо», как он себя чувствует после вылета из Лиги чемпионов.

«Как я себя чувствую? Очень расстроен. У меня ярость, я чувствую определенный дискомфорт. Ночью трудно спать. Но мы должны взять себя в руки и продолжать думать о чемпионате», - сказал Почеттино.

Тренер также сообщил, что в последние дни у команды было мало времени на отдых и восстановление.

«ПСЖ» проиграл ответный матч 1/8 Лиги чемпионов мадридскому «Реалу» и выбыл из Лиги чемпионов.