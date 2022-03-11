«ПСЖ» приступил к активным поискам замены для Леонардо

Дни бразильского спортивного директора «ПСЖ» в команде сочтены - руководство клуба уже приступило к поискам нового спортивного директора. Леонардо в силу своего тяжелого характера не ладит со многими игроками, да и с главными тренерами клуба также, достаточно вспомнить ситуацию с Тухелем. Сейчас все это, накопившееся годами, играет против него, уточняет в «Твиттере» испанский журналист Ромен Молина.

Все претензии к Леонардо обострились после обидного вылета в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Реала» - обидным оказалось даже не само поражение, а безвольная игра команды во втором тайме, шокировавшая руководство.