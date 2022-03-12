«ПСЖ» готов продать Икарди, если получит достойное предложение

«ПСЖ» готов продать аргентинского нападающего Мауро Икарди нынешним летом, сообщает GFFN с ссылкой на L Equipe.

По информации источника, руководство парижан готово расстаться с 29-летним форвардом, если поступит достойное предложение. Клуб хочет получить за футболиста не менее 58 миллионов евро. Контракт Икарди с французским клубом будет действовать ещё два года.

Икарди перешёл в «ПСЖ» из миланского «Интера» осенью 2019 года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции аргентинец отличился четырьмя забитыми мячами в 22 играх.

Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 28 миллионов евро.