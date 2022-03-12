Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

«ПСЖ» готов продать Икарди, если получит достойное предложение

12 Марта 2022 • 15:36 Комментировать
ПСЖ
...
Бордо
1.15 7.80 19.00
Через 23 ч. 9 мин.

«ПСЖ» готов продать аргентинского нападающего Мауро Икарди нынешним летом, сообщает GFFN с ссылкой на L Equipe.

По информации источника, руководство парижан готово расстаться с 29-летним форвардом, если поступит достойное предложение. Клуб хочет получить за футболиста не менее 58 миллионов евро. Контракт Икарди с французским клубом будет действовать ещё два года.

Икарди перешёл в «ПСЖ» из миланского «Интера» осенью 2019 года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции аргентинец отличился четырьмя забитыми мячами в 22 играх.

Портал Transfermarkt оценивает нападающего в 28 миллионов евро.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Мауро Икарди
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ БОРДО
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
12.03  19:00 Монпелье ... Ницца 2.95 3.55 2.38
12.03  23:00 Труа ... Нант 2.60 3.30 2.80
13.03  15:00 ПСЖ ... Бордо 1.22 6.80 13.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Марта
15:36 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» готов продать Икарди, если получит достойное предложение
14:59 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» - «Бордо»: прогноз на матч Лиги 1
12:58 · Франция. Лига 1
Месси и Неймар не собираются уходить из «ПСЖ»
12:12 · Франция. Лига 1
Ди Мария покинет «ПСЖ» летом
07:37 · Франция. Лига 1
Жители Марселя требуют от Зидана отказаться от намерений возглавить «ПСЖ» 1
05:44 · Франция. Лига 1
В «ПСЖ» считают, что дружба Месси и Рамоса невозможна
11 Марта
23:47 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» приступил к активным поискам замены для Леонардо
22:41 · Франция. Лига 1
Мбаппе подождёт решения по поводу тренера и администратора «ПСЖ»
21:06 · Франция. Лига 1
Источник: Месси может объявить о желании покинуть «ПСЖ» по окончании сезона
18:59 · Франция. Лига 1
В «ПСЖ» всё ещё надеются удержать Мбаппе, несмотря на вылет из Лиги чемпионов
18:45 · Франция. Лига 1
Доннарумма обратился к болельщикам после вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов 1
16:44 · Франция. Лига 1
Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо выступил с речью после вылета команды из Лиги чемпионов 2
12:57 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» готов удержать Мбаппе любой ценой
11:57 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» определился с суммой, за которую готов продать Неймара
10:43 · Франция. Лига 1
Ди Мария выбыл из строя на три недели
Все новости
Рекомендуем