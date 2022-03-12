Сакки: «Доннарумма выбрал деньги, что стало ошибкой»

Известный итальянский экс-тренер Арриго Сакки считает, что Джанлуиджи Доннарумма погнался за деньгами, решив уйти из «Милана» в «ПСЖ».

В последние дни 23-летний голкипер «Пари Сен-Жермен» стал объектом суровой критики из-за гола «Реала» в матче Лиги чемпионов, забитого по его вине.

«Он ошибся, выбрав деньги. Я прямо говорил об этом его родителям. Ему стоило остаться в «Милане», поскольку это идеальное место для развития. Не стоит покидать клуб, в котором тебе хорошо. Но он остаётся великим чемпионом, он вернёт былую форму», – сказал Сакки в интервью Corriere della Sera.

Джанлуиджи Доннарумма выступает за «ПСЖ» с июля 2021 года. В 18 матчах за парижан он пропустил 14 голов.