Одной из проблем «ПСЖ» является усугубляющаяся взаимная неприязнь Почеттино и Леонардо

Есть такое устойчивое мнение, что климат в коллективе диктует начальство, и если оно задает нехороший тон, то и внизу должного настроя тоже не будет. Это вполне подтверждает ситуация в «ПСЖ», который уже много лет не может ничего путного добиться на европейской арене. И одной из проблем клуба является не кто иной, как спортивный директор Леонардо. Возможно, есть аспекты, в которых он чудо как хорош, но уживчивость точно не отнесешь к его сильным качествам.

Сперва из-за трений в отношениях с ним клуб покинул Томас Тухель, который тут же показал, кто он на самом деле, выиграв Лигу чемпионов с «Челси». Любопытно, что и другой бывший тренер «ПСЖ», Унаи Эмери, после расставания с клубом тоже выиграл европейский турнир - Лигу Европы. А что выиграл «ПСЖ», помимо не самых престижных внутренних французских турниров?

Теперь у Леонардо, как сообщает Parisunited.fr, возникли схожие трения с Маурисио Почеттино. Аргентинскому специалисту не нравится то, что Леонардо слишком настойчиво лезет в его технические дела. Но расплачиваться за взаимную неприязнь придётся, похоже, обоим.