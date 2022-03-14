Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. 1 лига

Одной из проблем «ПСЖ» является усугубляющаяся взаимная неприязнь Почеттино и Леонардо

14 Марта 2022 • 07:16 Комментировать
ПСЖ
3:0
Бордо
окончен

Есть такое устойчивое мнение, что климат в коллективе диктует начальство, и если оно задает нехороший тон, то и внизу должного настроя тоже не будет. Это вполне подтверждает ситуация в «ПСЖ», который уже много лет не может ничего путного добиться на европейской арене. И одной из проблем клуба является не кто иной, как спортивный директор Леонардо. Возможно, есть аспекты, в которых он чудо как хорош, но уживчивость точно не отнесешь к его сильным качествам.

Сперва из-за трений в отношениях с ним клуб покинул Томас Тухель, который тут же показал, кто он на самом деле, выиграв Лигу чемпионов с «Челси». Любопытно, что и другой бывший тренер «ПСЖ», Унаи Эмери, после расставания с клубом тоже выиграл европейский турнир - Лигу Европы. А что выиграл «ПСЖ», помимо не самых престижных внутренних французских турниров?

Теперь у Леонардо, как сообщает Parisunited.fr, возникли схожие трения с Маурисио Почеттино. Аргентинскому специалисту не нравится то, что Леонардо слишком настойчиво лезет в его технические дела. Но расплачиваться за взаимную неприязнь придётся, похоже, обоим.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Леонардо Маурисио Почеттино
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Марта
07:16 · Франция. Лига 1
Одной из проблем «ПСЖ» является усугубляющаяся взаимная неприязнь Почеттино и Леонардо
03:32 · Франция. Лига 1
«Лион» проводит свой худший сезон с 1997 года
02:51 · Франция. Лига 1
«Марсель» вернулся на второе место в турнирной таблице Лиги 1, разгромив на выезде «Брест»
00:11 · Испания. Ла Лига
Источник: Месси мечтает вернуться в «Барселону» 3
13 Марта
22:28 · Франция. Лига 1
Вейналдум: Переход в «ПСЖ» был ошибкой
22:04 · Франция. Лига 1
«Ренн» победил «Лион» и вышел на третье место в турнирной таблице
20:16 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» связался со спортивным директором «Тоттенхэма» 2
19:47 · Франция. Лига 1
«Реймс» победил «Анже», «Лорьян» – «Клермон», а «Метц» и «Ланс» разошлись миром
19:13 · Франция. Лига 1
Месси и Неймар получили поддержку от бывших одноклубников 1
18:51 · Франция. Лига 1
«Монако» с Головиным уступил «Страсбуру» в чемпионате Франции 1
18:24 · Франция. Лига 1
Ренату Саншеш пропустит ответный матч Лиги Чемпионов
18:17 · Франция. Лига 1
Почеттино о 3:0 с «Бордо»: «не лучшая ситуация для радости»
17:39 · Франция. Лига 1
Защитник «ПСЖ» Кимпембе отреагировал на свист фанатов в адрес игроков
17:01 · Франция. Лига 1
Месси и Неймара освистали, «ПСЖ» разгромил «Бордо»
16:30 · Франция. Лига 1
«Страсбург» — «Монако»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:0
Все новости
Рекомендуем