Мбаппе подождёт решения по поводу тренера и администратора «ПСЖ»

«ПСЖ» отчаянно пытается убедить Килиана Мбаппе остаться в команде, и, похоже, им удалось чуть поколебать решимость форварда уйти в мадридский «Реал». Француз решил подождать изменений в руководстве клуба - уже давно известно, что Маурисио Почеттино уйдет, и нынешние результаты команды не добавляют ему баллов, сообщает Le Parisien. Уйти может и технический директор клуба Леонардо.

Так что Мбаппе, как добавляет источник, подождет решений по поводу руководства, прежде чем принимать окончательное решение. Его контракт с «ПСЖ» истекает в последний день июня 2022.