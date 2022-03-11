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Мбаппе подождёт решения по поводу тренера и администратора «ПСЖ»

11 Марта 2022 • 22:41 Комментировать
ПСЖ
...
Бордо
1.15 7.80 19.00
13.03 15:00

«ПСЖ» отчаянно пытается убедить Килиана Мбаппе остаться в команде, и, похоже, им удалось чуть поколебать решимость форварда уйти в мадридский «Реал». Француз решил подождать изменений в руководстве клуба - уже давно известно, что Маурисио Почеттино уйдет, и нынешние результаты команды не добавляют ему баллов, сообщает Le Parisien. Уйти может и технический директор клуба Леонардо.

Так что Мбаппе, как добавляет источник, подождет решений по поводу руководства, прежде чем принимать окончательное решение. Его контракт с «ПСЖ» истекает в последний день июня 2022.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе
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