Источник: Месси может объявить о желании покинуть «ПСЖ» по окончании сезона

По данным источника, Месси может запросить трансфер летом, поскольку не чувствует себя счастливым в Париже.

Положение звёзд «ПСЖ» в клубе подверглось сомнениям после недавнего вылета команды из Лиги чемпионов от мадридского «Реала» на стадии 1/8 финала.

Как сообщает Le10sport со ссылкой на TMW, обладатель семи «Золотых мячей» может потребовать отпустить его в другой клуб уже этим летом, несмотря на действующий до 2023 года контракт. Источник также утверждает, что один из возможных сценариев – возвращение Месси в «Барселону» спустя всего год после громкого отъезда.

34-летний аргентинец отметился 7 голами и 11 голевыми передачами в 25 поединках за «ПСЖ» во всех турнирах.