Месси и Неймара освистали, «ПСЖ» разгромил «Бордо»

«ПСЖ», простившийся на этой неделе с Лигой чемпионов, отыгрался в матче 28-го тура чемпионата Франции, не оставив шансов «Бордо» (3:0).
Мячи за «ПСЖ» забили Килиан Мбаппе, Неймар и Леандро Паредес. На 85-й минуте Лионель Месси попал в штангу с дужки штрафной.
Примечательным стал тот факт, что до матча и во время игры Лионель Месси и Неймар подвергались обструкции со стороны фанатов парижан – болельщики освистывали и скандировали в их адрес нелицеприятные претензии.
Единственный игрок, к которому у фанатов не было претензий – Килиан Мбаппе.
Победа позволила «ПСЖ» оторваться от второго места («Ницца») на 15 очков.
Протокол игры
|(1:0) Мбаппе Килиан24'
|(2:0) Неймар52'
|(3:0) Паредес Леандро61'
Навас Кейлор•Хакими Ашраф 88' (Дракслер Юлиан ( 88') •Маркиньос Маркос•Кимпембе Преснел•Мендеш Нуну 84' (Диалло Абду ( 84') •Данилу Перейра•Паредес Леандро • 39'Вейналдум Джорджиньо 88' (Керер Тило ( 88') •Месси Лионель•Мбаппе Килиан•Неймар
Пуссен Гаэтан•Грегерсен Стиан•Фильо Марсело•Ахмедходжич Анел•Кватенг Энок•Онана Жан 68' (Игнатенко Даниил ( 68') •Гилавоги Жошуа • 40'Уден Реми 45' 69' (Менса Гидеон ( 69') •Элис Альберт 68' (Мара Секу ( 68') •Адли Ясин 81' (Дилросун Джавайро ( 81') •Хван Ый-Чжо 80' (Ньянг М'Байе ( 80')
13 марта. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).