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Чемпионат Франции. 1 лига

Месси и Неймара освистали, «ПСЖ» разгромил «Бордо»

13 Марта 2022 • 17:01 Комментировать
ПСЖ
3:0
Бордо
окончен

«ПСЖ», простившийся на этой неделе с Лигой чемпионов, отыгрался в матче 28-го тура чемпионата Франции, не оставив шансов «Бордо» (3:0).

Мячи за «ПСЖ» забили Килиан Мбаппе, Неймар и Леандро Паредес. На 85-й минуте Лионель Месси попал в штангу с дужки штрафной.

Примечательным стал тот факт, что до матча и во время игры Лионель Месси и Неймар подвергались обструкции со стороны фанатов парижан – болельщики освистывали и скандировали в их адрес нелицеприятные претензии.

Единственный игрок, к которому у фанатов не было претензий – Килиан Мбаппе.

Победа позволила «ПСЖ» оторваться от второго места («Ницца») на 15 очков.

Протокол игры  
ПСЖ 3:0Бордо
(1:0) Мбаппе Килиан24'   
(2:0) Неймар52'   
(3:0) Паредес Леандро61'   
Навас КейлорХакими Ашраф  88' (Дракслер Юлиан (  88') Маркиньос МаркосКимпембе ПреснелМендеш Нуну  84' (Диалло Абду (  84') Данилу ПерейраПаредес Леандро   39'Вейналдум Джорджиньо  88' (Керер Тило (  88') Месси ЛионельМбаппе КилианНеймар
Запасные: Гуэйе ИдриссаИкарди МауроРамос СерхиоСимонс ХавиЭбимбе ЭрикДагба КолинДоннарумма Джанлуиджи
Пуссен ГаэтанГрегерсен СтианФильо МарселоАхмедходжич АнелКватенг ЭнокОнана Жан  68' (Игнатенко Даниил (  68') Гилавоги Жошуа   40'Уден Реми   45'  69' (Менса Гидеон (  69') Элис Альберт  68' (Мара Секу (  68') Адли Ясин  81' (Дилросун Джавайро (  81') Хван Ый-Чжо  80' (Ньянг М'Байе (  80')
Запасные: Пембеле ТимотеМедиуб АбдельФрансержио РодригесМальбек Тидьян
13 марта. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бордо Лионель Месси ПСЖ Неймар Килиан Мбаппе
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окончен ПСЖ 3:0 Бордо 1.22 6.80 13.00
Идет 36 минута Клермон 0:0 Лорьян 2.08 3.45 3.70
Идет 36 минута Метц 0:0 Ланс 3.45 3.55 2.13
Идет 36 минута Страсбург 1:0 Монако 2.48 3.15 3.10
Идет 36 минута Анже 0:1 Реймс 2.23 3.40 3.35
13.03  19:05 Лион ... Ренн 2.12 3.50 3.50
13.03  22:45 Брест ... Марсель 3.60 3.15 2.25
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