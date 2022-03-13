Месси и Неймара освистали, «ПСЖ» разгромил «Бордо»

«ПСЖ», простившийся на этой неделе с Лигой чемпионов, отыгрался в матче 28-го тура чемпионата Франции, не оставив шансов «Бордо» (3:0).

Мячи за «ПСЖ» забили Килиан Мбаппе, Неймар и Леандро Паредес. На 85-й минуте Лионель Месси попал в штангу с дужки штрафной.

Примечательным стал тот факт, что до матча и во время игры Лионель Месси и Неймар подвергались обструкции со стороны фанатов парижан – болельщики освистывали и скандировали в их адрес нелицеприятные претензии.

Единственный игрок, к которому у фанатов не было претензий – Килиан Мбаппе.

Победа позволила «ПСЖ» оторваться от второго места («Ницца») на 15 очков.