Перестройка: «ПСЖ» готовится к глобальным изменениям

После вылета из Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» готовится к кардинальному обновлению летом. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет над положением парижан.

Очередной поход «ПСЖ» в Лиге чемпионов окончился неудачей. Французский клуб вылетел уже на стадии 1/8 финала, выиграв дома у «Реала» и ведя на «Сантьяго Бернабеу» в счёте по истечении часа игрового времени. За оставшееся время Карим Бензема похоронил «ПСЖ», чем вызвал гнев у руководства французского клуба. Прежде всего, во французском клубе недовольны судейством, ведь первый гол Бензема действительно выглядит спорно. Тем не менее итоговое поражение – всё же вина скорее команды, чем арбитров.

Ещё до матчей 1/8 активно обсуждалась смена тренера. Якобы летом Зинедин Зидан должен занять место Маурисио Почеттино, работой которого недовольны. Если говорить о назначении француза с уверенностью пока сложно, то вот дни аргентинца, кажется, сочтены. Его работой недовольны, «ПСЖ» играет не так здорово, как мог бы при всём составе. Победа в чемпионате страны едва ли перекроет неудачу в Лиге чемпионов. А уж вылет при общем счёте 2:0 по итогам 150 минут противостояния – это всё же близко к определению провала.

Судя по всему, сменой тренера парижане не ограничатся. Думается, что теперь удержать Килиана Мбаппе уже точно невозможно. Форвард хочет в «Реал», он за этот клуб болеет. Его там жаждут видеть. Помимо финансовых и эмоциональных факторов Мбаппе наглядно увидел спортивную составляющую. «Реал» настолько силён своим духом, что способен переламывать даже самые сложные обстоятельства. Думается, француз очень хочет теперь оказаться в Мадриде.

Сообщается, что «ПСЖ» также намерен продать Неймара. Его 222-милионный трансфер явно себя не оправдал. Бразилец остаётся игроком топ-класса, но он не стал тем футболистом, который тащит команду к трофею. С учётом его травм и капризов «ПСЖ» едва ли нуждается в нём так сильно. Неймару исполнилось уже 30 лет, и продать его, чтобы что-то выручить, времени остаётся мало. Парижанам же надо соблюдать правила финансового фейр-плей, чтобы обновить состав.

Не очень понятно, что делать с Месси. Идея с его приглашением, конечно, не сработала. Аргентинцу скучно в чемпионате Франции, что подтверждается его статистикой. В Лиге чемпионов же он порой выдавал яркие перфомансы, но лишь эпизодически и на ранних стадиях. В первом матче с «Реалом» он не забил пенальти, а на «Сантьяго Бернабеу» и вовсе был тенью. Учитывая, что «ПСЖ» явно требует обновления, едва ли стоит строить команду вокруг Месси.

Добавим к этому, что не сработала идея с Серхио Рамосом, который не играет, а лечится. Вряд ли Кейлор Навас доволен ситуацией, когда выбор делается в пользу Джанлуиджи Доннаруммы. Кажется, ди Мария уже даже в качестве запасного не слишком подходит для решения больших задач.

Так или иначе, «ПСЖ» нужно очень серьёзно обновиться. Причём, видимо, команде надо менять стратегию. Команда звёзд не смогла добиться своей задачи. Более того, парижане даже не смогли сколотить крепкую банду, которая была бы боеспособна. Теперь надо постараться выстроить команду-звезду. Однако делать это надо с самого начала. Да, это точно будет шаг назад, но потом есть шанс всё же добиться цели.

Роман Андреев