В «ПСЖ» считают, что дружба Месси и Рамоса невозможна

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси и защитник клуба Серхио Рамос оказались в одной команде после того, как около полутора десятков лет находились по разные стороны баррикад. Но если кто-то считает, что они могут стать друзьями в новых условиях, то это не так. Как пояснил источник внутри клуба, на который ссылается L'Equipe, у Рамоса сложились очень хорошие отношения со всеми без исключения одноклубниками, но не с Месси, с которым они держатся на расстоянии.

«Уважаю», примерно так Рамос отвечает на вопросы про Месси, но при этом наставник клуба Маурисио Почеттино старается ставить их в одну команду во время спарринговых матчей на тренировках. От греха подальше...