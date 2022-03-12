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Чемпионат Франции. 1 лига

В «ПСЖ» считают, что дружба Месси и Рамоса невозможна

12 Марта 2022 • 05:44 Комментировать
ПСЖ
...
Бордо
1.15 7.80 19.00
13.03 15:00

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси и защитник клуба Серхио Рамос оказались в одной команде после того, как около полутора десятков лет находились по разные стороны баррикад. Но если кто-то считает, что они могут стать друзьями в новых условиях, то это не так. Как пояснил источник внутри клуба, на который ссылается L'Equipe, у Рамоса сложились очень хорошие отношения со всеми без исключения одноклубниками, но не с Месси, с которым они держатся на расстоянии.

«Уважаю», примерно так Рамос отвечает на вопросы про Месси, но при этом наставник клуба Маурисио Почеттино старается ставить их в одну команду во время спарринговых матчей на тренировках. От греха подальше...

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Серхио Рамос
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