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Чемпионат Франции. 1 лига

Инженер из Перу проделал 10 тысяч км, чтобы увидеть Месси и поддержать его после освистываний

17 Марта 2022 • 09:16 Комментировать
ПСЖ
3:0
Бордо
окончен

Диего Кальдерон из Перу всегда гордился тем, что его зовут как Диего Марадону, но в силу возраста (Диего 26 лет) застать игру великого аргентинца он, конечно же, не имел возможности. Однако он давно жаждал посмотреть воочию на игру другого великого аргентинца - Лионеля Месси.

И вот, собрав денег и купив билет, Кальдерон решил покинуть свой Перу и Анды для вылета в Париж. Диего собрался посмотреть на матч «ПСЖ» против «Бордо», уточняет Le Parisien. Билет на матч ему обошелся в 300 евро, но зато Диего уселся в самом первом ряду - поближе к кумиру.

Однако, хотя «ПСЖ» и выиграл, Месси и Неймар подвергались обструкции - их освистывали. После этого Диего, хотя и планировал направиться дальше в Брюссель, решил во что бы ни стало пробиться  к Месси и поддержать его.

- Я хотел сказать ему чтобы не сдавался, не слушал этих глупцов. Никто не имеет права свистеть в сторону Месси, Роналду, Роналдо или Роналдиньо, таким игрокам мы должны быть благодарны. Мне жаль французов, - прокомментировал ситуацию Кальдерон, который намерен также в ходе своего вояжа в Европу посетить и Неаполь, дабы увидеть стадион имени Диего Марадоны, как уточнил он сам.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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