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Чемпионат Франции. 1 лига

Неймар и Рамос могут покинуть «ПСЖ»

15 Марта 2022 • 10:06 Комментировать (1)
ПСЖ
3:0
Бордо
окончен

Нападающий Неймар и защитник Серхио Рамос задумались об уходе из «ПСЖ», сообщает AS.

По информации источника, игроки были недовольны поведением болельщиков парижан во время матча 28-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Бордо» (3:0). Фанаты освистывали лидеров парижского клуба, включая Лионеля Месси.

В нынешнем сезоне Лиги 1 30-летний Неймар забил 5 мячей и сделал 3 голевые передачи в 14 матчах. 35-летний Рамос отличился одним голом в четырёх встречах.

Напомним, 9 марта, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» уступил мадридскому «Реалу» (1:3), завершив свои выступления в этом турнире.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Серхио Рамос Неймар
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