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Чемпионат Франции. 1 лига

Ди Канио: «Месси – бесхарактерный инопланетянин. Я предпочитаю Криштиану»

14 Марта 2022 • 18:59 Комментировать
ПСЖ
3:0
Бордо
окончен

Известный в прошлом итальянский футболист раскритиковал звезду «Пари Сен-Жермен» за отсутствие характера.

«Месси выходит на поле, поправляет свои волосы и не показывает никаких эмоций. Криштиану – совсем другой: он может не приехать на матч, а затем вернуться и сделать хет-трик. Я предпочитаю людей с душой и сердцем, а не лишённых эмоций инопланетян. У Месси проявляется недостаток характера. Заслуженно ли его освистали? Конечно», – приводит слова итальянца SI.

Напомним, что в недавнем матче чемпионата Франции между «Пари Сен-Жермен» и «Бордо» (3:0) болельщики парижан освистали Лионеля Месси и Неймара, которые, по мнению общественности, не оправдывают возложенных на них надежд.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси ПСЖ Паоло Ди Канио
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