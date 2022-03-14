Французские журналисты назвали Месси одним из лучших игроков матча с «Бордо»

Журналисты издания L'Equipe высоко оценили игру звёздного аргентинского нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в поединке с «Бордо».

Парижский клуб уверенно расправился с «Бордо» со счётом 3:0. 34-летний аргентинский футболист получил от журналистов солидные семь баллов из десяти. Столько же получили форвард Килиан Мбаппе и костариканский голкипер Кейлор Навас. Напомним, что до этого Лионель жаловался, что французские журналисты слишком часто критикуют его.

В этом сезоне Лионель Месси провёл во французской лиге 18 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и десятью ассистами.