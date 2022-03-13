Бывший тренер «ПСЖ» Луис Фернандес не считает нужным удерживать Мбаппе против его воли

Бывший главный тренер «ПСЖ» Луис Фернандес поделился мнением о возможном уходе нападающего команды Килиана Мбаппе.

«Мбаппе всем доказал, что полностью сконцентрирован на игре за свой нынешний клуб. Но если он решит уйти, то нужно поблагодарить его за всё и отпустить», — цитирует Фернандеса Cadena Ser.

Мбаппе перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Монако». В текущем сезоне французской Лиги 1 он забил 14 мячей и отдал 10 голевых передач в 24 матчах.

Действующий контракт француза с парижанами истекает летом нынешнего года. Ранее сообщалось об интересе к футболисту с стороны мадридского «Реала».

Портал Transfermarkt оценивает Мбаппе в 160 миллионов евро.