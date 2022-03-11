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Чемпионат Франции. 1 лига

В «ПСЖ» всё ещё надеются удержать Мбаппе, несмотря на вылет из Лиги чемпионов

11 Марта 2022 • 18:59 Комментировать
ПСЖ
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Французский «ПСЖ» не намерен отказываться от идеи сохранить в своём составе 23-летнего нападающего Килиана Мбаппе, несмотря на вылет из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. Об этом сообщает L’Equipe.

Отмечается, что катарские владельцы клуба намерены удержать Мбаппе любой ценой. Представители «ПСЖ» снова вступили в переговоры с футболистом, предлагая ему новый контракт.

Ранее сообщалось, что Мбаппе получил предложение рекордного контракта в истории футбола, по которому он сможет получать в «ПСЖ» 100 миллионов евро в год. Однако сам футболист, похоже, не ставит финансовую составляющую на первый план, и намерен выступать за мадридский «Реал» со следующего сезона. Действующий контракт Килиана с парижанами рассчитан до конца июня.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе
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