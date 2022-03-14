На стадионе «ПСЖ» появились граффити, гласящие, что Париж никогда не будет Катарским

Ночью вандалы разрисовали вход стадиона «Парк де Пренс», который является домашней ареной для «ПСЖ».

Надписи адресованы спортивному директору команды Леонардо и владельцу клуба Насеру Аль-Хелаифи. На граффити написано: «Париж никогда не будет катарским». «Мы – Париж».

Напомним, вчера 13 марта «ПСЖ» на своем поле победил «Бордо» со счетом 3:0. Но от этой победы болельщикам не стало слаще после вылета парижан из 1/8 финала Лиги чемпионов от «Реала» (1:0, 1:3). Во время матча с «Бордо», фанаты освистывали игроков «ПСЖ».