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На стадионе «ПСЖ» появились граффити, гласящие, что Париж никогда не будет Катарским

14 Марта 2022 • 14:15 Комментировать (2)
ПСЖ
3:0
Бордо
окончен

Ночью вандалы разрисовали вход стадиона «Парк де Пренс», который является домашней ареной для «ПСЖ».

Надписи адресованы спортивному директору команды Леонардо и владельцу клуба Насеру Аль-Хелаифи. На граффити написано: «Париж никогда не будет катарским». «Мы – Париж».

Напомним, вчера 13 марта «ПСЖ» на своем поле победил «Бордо» со счетом 3:0. Но от этой победы болельщикам не стало слаще после вылета парижан из 1/8 финала Лиги чемпионов от «Реала» (1:0, 1:3). Во время матча с «Бордо», фанаты освистывали игроков «ПСЖ».    


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ПСЖ Лига 1
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