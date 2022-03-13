Леонардо заблокировал трансфер Камавинги в «ПСЖ» два года назад

Эдуардо Камавинга мог оказаться в «ПСЖ», если бы не решение спортивного директора отказаться от покупки игрока.

Как утверждает FootMercato, перспективный полузащитник был близок к переходу в «Пари Сен-Жермен» из «Ренна» два года назад, однако Леонардо заблокировал сделку, поскольку ему не понравился агент игрока.

Летом 2021 года Камавинга стал игроком «Реала». Трансфер обошёлся мадридскому клубу в 31 млн евро.

В текущем сезоне 19-летний француз провёл 32 матча за «сливочных» во всех турнирах, забив 2 гола и став автором 1 результативной передачи. Контракт хавбека с «Реалом» рассчитан до 2027 года.