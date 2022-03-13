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Леонардо заблокировал трансфер Камавинги в «ПСЖ» два года назад

13 Марта 2022 • 00:45 Комментировать
ПСЖ
...
Бордо
1.15 7.80 19.00
Через 14 ч. 2 мин.

Эдуардо Камавинга мог оказаться в «ПСЖ», если бы не решение спортивного директора отказаться от покупки игрока.

Как утверждает FootMercato, перспективный полузащитник был близок к переходу в «Пари Сен-Жермен» из «Ренна» два года назад, однако Леонардо заблокировал сделку, поскольку ему не понравился агент игрока.

Летом 2021 года Камавинга стал игроком «Реала». Трансфер обошёлся мадридскому клубу в 31 млн евро.

В текущем сезоне 19-летний француз провёл 32 матча за «сливочных» во всех турнирах, забив 2 гола и став автором 1 результативной передачи. Контракт хавбека с «Реалом» рассчитан до 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ренн ПСЖ Леонардо Эдуардо Камавинга
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ПСЖ БОРДО
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