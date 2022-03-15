Свист болельщиков «ПСЖ» мотивирует Месси

Звёздный аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси отреагировал на критику фанатов во время матча с «Бордо».

По информации RMC Sport, 34-летний аргентинский футболист не расстроился из-за того, что фанаты парижской команды освистывали и оскорбляли его в поединке с «Бордо». Свист болельщиков только мотивирует Лионеля, который хочет доказать, что он ещё способен решать исходы важных матчей.

Напомним, что в этом сезоне Лионель Месси провёл во французской лиге 18 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и десятью ассистами.